“L’Estate di Sicari”, il secondo romanzo di Luigi Galluzzo, sarà disponibile dal 13 ottobre. Scopri la storia di Elena Martire e le sue indagini avvincenti.

Dopo “I giusti e i peccatori”, esce venerdì 13 ottobre, in tutte le librerie, “L’Estate di Sicari” (Edito da Laurana), il secondo romanzo del giornalista, autore e scrittore agrigentino Luigi Galluzzo che, proprio lo scorso venerdì 6 ottobre, ha ricevuto in Sicilia, con l’Alto Patrocinio della Camera dei Deputati, Comune di Aragona e Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il “Premio Città di Aragona”, evento organizzato dall’Associazione Culturale Aragonesi nel Mondo.

La protagonista anche qui è Elena Martire, l’investigatrice che presente i delitti. Ora però Elena ha lasciato la polizia, è una semplice cittadina che tuttavia si troverà ugualmente invischiata in una doppia indagine piena di verità apparenti e ambiguità. Sintetizzo la trama: Lea Icardi, scrittrice di successo, viene trovata morta nella sua casa in centro città, a Sicari. Le prime indagini, frettolose e sbrigative, portano a incriminare additano come colpevole la giovane fidanzata. Ma è la verità? Elena Martire, ex commissaria con la gravosa abilità di presentire i delitti, appunto, si vede suo malgrado coinvolta nelle indagini, catturata dalla bellezza di Thea e dalla straordinaria somiglianza con Eva, il suo grande amore.

In un crescendo di mezze verità, vicoli ciechi e colpi di scena, Elena si troverà così a fare i conti con il suo passato, la sua sessualità e anche le sue idee di giustizia e lealtà. Un intreccio che coinvolgerà scrittori, notai, un editore e una misteriosa ragazza, tutti accomunati da sentimenti incerti e un agire contraddittorio, ma inconfondibilmente umano.

Anche questo romanzo è ambientato a Sicari, paese immaginario sospeso tra terra e mare, come racconta lo stesso autore: “C’è molto di Aragona, dove sono nato, in Sicari, e c’è molto di Agrigento e della sua provincia; le atmosfere, gli odori, certe cupezze, i vicoli, le strade, i palazzi nobiliari decaduti – spiega Luigi Galluzzo – un rimando continuo di immagini che nascono dal mio vissuto più profondo. C’è il tessuto seicentesco del paese e ci sono i templi greci, c’è Agrigento con tutta la sua storia letteraria, e non solo, e c’è il mare, forte, onnipresente. Ma che c’entra il mare con Aragona, obietterete voi. È vero – sottolinea lo scrittore – per farsi un tuffo bisogna spostarsi sulla costa che dista una ventina di chilometri, nonostante questo però il mare io l’ho sempre sognato, fin da bambino; nel senso che per anni ho fatto un sogno ricorrente, come se fosse dentro di me, desiderio e miraggio. Sognavo appunto di affacciarmi dal balcone di casa mia e di costatare con stupore che avevano portato il mare sotto casa, era lì, esattamente sotto di me, davanti ai miei occhi, tanto che mi mettevo a gridare: mamma, mamma guarda: hanno portato il mare! Poi mi svegliavo e rimanevo così deluso! Questo sogno l’ho fatto per anni, ora non lo faccio più, ma è una delle cose che ricordo con più emozione. Ed è probabilmente per questo che c’è tanto mare nei romanzi che scrivo. Ma torniamo all’estate di Sicari, aldilà dell’intreccio poliziesco la mia narrazione punta a indagare in profondità la psicologia femminile, a scavare nelle molte ambiguità dell’agire umano, nei segreti inconfessabili delle relazioni sentimentali e di quelle familiari. Anche questa volta, come nel primo, l’ambizione è di sviscerare i lati oscuri dei sentimenti e della sessualità, senza dare mai niente per scontato, per acquisito. Sono sempre stato affascinato dal carattere delle donne, dalla loro personalità, dalla forza unica che hanno, penso che il mondo femminile possegga sempre qualcosa di più profondo e al tempo stesso di estremamente sfuggente. In quanto ad Elena Martire, la protagonista dei due romanzi, è una donna curiosa, che indaga quasi suo malgrado, il tipo di donna che non giudica, semmai compatisce, convinta com’è che gli uomini sbagliano si, sono peccatori si, ma che anche i giusti finiscano spesso per sbagliare, umani, troppo umani sia i giusti che i peccatori. Sempre lacerata da mille dubbi, di una sola cosa è convinta: che solo i poveri di spirito si nutrano di certezze. Mi piace allora citare a titolo di esempio questo passaggio del libro che è anche nella quarta di copertina, una sorta di monologo interiore di Elena che ne condensa tutto lo spirito, secondo me: “Sei stata la mia vita e la mia carne, sei stata come il vento che asciuga il dolore, il balsamo delle ferite e una promessa di avventura; sei stata tutto ciò che volevo e che ero, sei stata la concretezza dell’essere e l’astrattezza di un momento, ho avuto attimi di eternità e passioni che non finiranno, ho avuto la bellezza e la verità, ho avuto una possibilità. Ma ti ho perduta per sempre e mai più ti riavrò”, conclude Luigi Galluzzo.

L’Estate di Sicari, editore Laurana. Su Amazon e dal 13 ottobre in tutte le librerie.