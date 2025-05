Avviata dell’Ente Parco archeologico la nuova procedura concorsuale a livello europeo per la concessione della gestione integrata dei servizi al pubblico (servizi di caffetteria, ristorazione e somministrazione) dei siti culturali gestiti dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi (Caffetteria Arcosoli Valle dei Templi, Caffetteria Museo Griffo e Casa Diodoros) per Euro 6.360.000,00 per la durata di quattro anni.

La nuova procedura concorsuale mira a selezionare un operatore economico in grado di assicurare standard elevati di accoglienza e fruizione nei siti più emblematici della provincia di Agrigento.

Si tratta di una gestione articolata:

Caffetteria Arcosoli Valle dei Templi: il principale punto di ristoro del sito archeologico, destinatario di 4.800.000 euro;

Caffetteria Museo Pietro Griffo: situata all’interno del museo archeologico regionale, con una quota di 360.000 euro;

Casa Diodoros: spazio dedicato all’educazione ambientale e alla sostenibilità, con una previsione economica di 1.200.000 euro.

La concessione originaria, stipulata nel 2016 per una durata quadriennale, ha subito proroghe successive fino alla data del 30 settembre 2025, in attesa della selezione del nuovo concessionario. Tale soluzione è stata adottata per evitare interruzioni nei servizi essenziali, garantendo al tempo stesso la fruizione ininterrotta dei siti culturali.

La proroga tecnica consente la continuazione di contratti scaduti nei casi in cui la sospensione del servizio possa arrecare danni all’interesse pubblico.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un punteggio basato sul rapporto qualità/prezzo. È prevista la possibilità di procedere anche con una sola offerta, purché congrua.

Obbligatorio sarà il sopralluogo nei siti, e in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio immediato. Le imprese concorrenti dovranno inoltre osservare specifiche clausole di equità e legalità.

Il regolamento economico proposto dal RUP prevede una doppia componente di offerta: una quota fissa annuale per ciascuna delle tre sedi, soggetta ad aumento in sede di gara; una quota percentuale sul fatturato netto annuo, anche questa soggetta a offerta al rialzo.

Questo sistema è pensato per bilanciare gli interessi pubblici e privati, incentivando l’efficienza gestionale e la crescita del servizio.

Il nuovo concessionario dovrà assorbire prioritariamente il personale già impiegato dall’operatore uscente, mantenendo gli stessi inquadramenti contrattuali.

La responsabilità unica di progetto è stata affidata a Roberto Sciarratta, dirigente regionale e direttore pro-tempore del Parco. A lui spetta il compito di vigilare sull’intera procedura, in sinergia con il Dipartimento Regionale Beni Culturali e la Centrale Unica di Committenza, che curerà la gestione tecnica della gara.

Le tre strutture coinvolte potranno diventare luoghi di accoglienza culturale, capaci di coniugare ospitalità, qualità e promozione territoriale in un’ottica di lungo periodo.

