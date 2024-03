Due importanti dipinti del Collegio dei Filippini saranno esposti a Palermo e Siracusa per mostre prestigiose.

Due importanti opere d’arte pittorica facenti parte del patrimonio comunale, custodite nella pinacoteca del Collegio dei Filippini (attualmente chiuso da mesi per lavori di ri-sistemazione) sono state chieste in prestito temporaneo da altrettante Istituzioni per mostre a Palermo e in provincia Siracusa.

Il Comune di Noto infatti ha avanzato richiesta per il prestito della grande tela di Pietro Novelli “Madonna che porge il bambino a San Bernardo” risalente al 1600, situata in una delle stanze al piano terra dei “Filippini”. Novelli è considerato uno dei più importanti artisti del Seicento, di Sicilia. Il suo stile risente delle influenze della scuola di Caravaggio. Infatti quest’opera dovrebbe far parte della mostra “Caravaggio in Sicilia” in allestimento presso il Convitto delle Arti Noto Museum dal prossimo 29 marzo fino a Novembre 2024.

L’altra opera è quella di Ettore De Maria Bergler “Tempio di Giunone” che fa parte della ricca Collezione di Giuseppe Sinatra, anch’essa allocata al primo piano del Collegio dei Filippini. Quest’ultima opera, dopo che la Sovrintendenza ha espresso parere favorevole, è già stata data in prestito temporaneo a Palermo fino a maggio, per la grande mostra allestita a Villa Zito, a cura di Cristina Costanzo, con una settantina di quadri, dell’artista Ettore De Maria Bergler,considerato il più importante esponente della pittura Liberty del primo Novecento, autore tra il 1899 e il 1900 degli affreschi nel salone delle feste del “Grand Hotel Villa Igea” di Palermo.

L’opera “Tempio di Giunone” era stata commissionata nel secolo scorso dal Sinatra per arricchire la sua prestigiosa Collezione privata poi donata al Comune di Agrigento affinchè potesse essere fruibile a tutti.

L’opera “Madonna che porge il Bambino a San Bernardo, frate cistercense”, proveniente dal “Fec” (Fondo Edifici di Culto) e appartenuto ad una chiesa non più esistente, descrive un bellissimo e miracoloso momento nella vita di San Bernardo: durante il suo lungo cammino di divulgazione della religione, San Bernardo in più occasioni si trovò in difficoltà davanti ai non credenti. E una volta, davanti a lui avvenne un miracolo: comparve la Madonna col Bambino che, per prepararsi all’allattamento, chiese a San Bernardo di tenere tra le braccia Gesù, dandogli testimonianza diretta della Verità: Gesù è umano ed è stato concepito immacolatamente.

La richiesta di prestito per quest’ultima opera è in attesa ottenere il parere favorevole della Sovrintendenza. I prestiti temporanei delle due opere valorizzeranno maggiormente il grande patrimonio artistico che possiede la città di Agrigento.

LORENZO ROSSO