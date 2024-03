La Presidenza del Consiglio dei Ministri accoglie la richiesta del Comune di Agrigento per completare i lavori di riqualificazione urbana.

Il Comune di Agrigento ha ricevuto un’ulteriore iniezione di fondi, pari a 200 mila euro, destinati alla riqualificazione urbana di Piazza Concordia nel quartiere di Villaseta. Questa somma, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, proviene dalle economie generate dall’affidamento dei lavori precedentemente finanziati e si aggiunge al piano nazionale per il rinnovamento sociale e culturale delle aree urbane degradate.

Con i lavori già avanzati al 95%, la piazza ha visto il rifacimento della pavimentazione, l’installazione di nuova illuminazione pubblica, l’aggiornamento dell’arredo urbano, la creazione di attraversamenti pedonali e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Rimane da completare il recupero di un ambiente precedentemente utilizzato dalla Polizia Locale, attualmente in stato di abbandono e con gravi problemi di salubrità a causa di una condotta fognaria danneggiata.

L’assessore Gerlando Principato, insieme all’Architetto Salvatore Di Salvo, ha curato la richiesta di questo ulteriore finanziamento, necessario per terminare i lavori residui e collaudare l’opera entro il 30 giugno 2024. I lavori di bonifica sono già iniziati e presto seguiranno quelli per la sistemazione della fognatura e la riqualificazione degli ambienti interni.

L’obiettivo è trasformare Piazza Concordia in un centro di socialità e incontro per i cittadini, con una vasta area pedonale e nuovi arredi urbani, senza perdere l’identità storica del luogo. L’assessore Principato esprime grande soddisfazione per il progresso dei lavori, che stanno dando vita a progetti precedentemente solo teorici.

Anche l’assessore ai quartieri Marco Vullo, residente del quartiere di Villaseta, celebra questo risultato come un catalizzatore per il miglioramento sociale, economico e inclusivo della comunità. Nei prossimi giorni, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco e dagli assessori Principato, Vullo e Ciulla, incontrerà gli abitanti del quartiere per discutere ulteriori interventi, inclusa la rigenerazione urbana della Via Marzabotto e delle aree limitrofe, con un budget di 10 milioni di euro. Questo incontro rappresenterà un’occasione di dialogo e partecipazione per i cittadini, che potranno esprimere le loro opinioni sul progetto in fase di realizzazione.