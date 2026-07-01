Controlli a tappeto per scongiurare il commercio di sostanze stupefacenti e contrastare l’immigrazione clandestina e altri reati nel centro storico di Agrigento. Ad entrare in azione tra il pomeriggio e la serata di martedì sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Imponente l’impiego di uomini e mezzi della Polizia di Stato, sotto il coordinamento del questore Tommaso Palumbo.

Sono stati identificati numerosi soggetti, quasi tutti immigrati, la cui posizione è adesso al vaglio. Portato via con la volante un ventiduenne di nazionalità tunisina, noto alle forze dell’ordine, che ha reagito al controllo. Il giovane è stato denunciato. Gli accertamenti sono serviti per acquisire informazioni che torneranno utili in altre attività già pianificate, e per avere un quadro completo sul mercato dello spaccio di droga, e con tutto quello che ruota attorno.

Setacciate ‘palmo a palmo’ l’area attorno a Porta di Ponte, la via Atenea, la parallela via Pirandello, la zona attorno a piazza San Francesco, il rione soprastante piazza Ravanusella, il terminal dei bus di piazzale Rosselli, piazza Stazione e via Gioeni.

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