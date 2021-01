Operazione “oro bianco”, Castellino e Scicolone: “Palma di Montechiaro continuerà nel cammino di rinascita”

Il Sindaco Stefano Castellino ed il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone esprimono gratitudine nei confronti dei Carabinieri, di tutte le Forze dell’Ordine ed alla Magistratura , con i quali si complimentano per l’importante lavoro svolto a difesa dello Stato e della Legalità. Il Sindaco ed il Presidente condannano ” ogni atto che si concretizzi fuori dall’alveo della legalità e del vivere civile, e rimangono in attesa delle comunicazioni della Prefettura in merito al Consigliere Comunale coinvolto per porre in atto quanto necessario e doveroso, auspicando che lo stesso possa dimostrare la sua estraneità ai fatti gravosi contestati. Palma di Montechiaro- concludono i due- continuerà quel cammino di rinascita e rigenerazione portato avanti in questi anni, senza arretrare di un millimetro, la strada intrapresa è quella giusta non esiste sviluppo senza legalità.”