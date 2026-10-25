Tre persone, tra cui un minorenne, sono finite nei guai nell’ambito di una mirata operazione antidroga condotta dai carabinieri della Compagnia di Licata, supportati dai militari del Nucleo cinofili di Palermo. Il bilancio complessivo delle attività è stato di un arresto in flagranza di reato, due denunce in stato di libertà e il contestuale sequestro di cocaina, crack e hashish, oltre a una somma di denaro in contanti. Le verifiche delle forze dell’ordine si sono concentrate principalmente nella zona di via Campobello, alternando perquisizioni domiciliari mirate a serrati posti di controllo lungo le principali arterie stradali della città.

A finire in manette è stato un 54enne, licatese, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione scattata all’interno della sua abitazione, i militari dell’Arma e le unità cinofile hanno scovato 13 grammi di cocaina, già abilmente suddivisi in 17 dosi pronte per essere immesse sul mercato, e 2 cristalli di crack. Oltre alla droga, i carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro la somma contante di 1.375 euro in banconote di diverso taglio, ritenuta il provento diretto dell’illecita attività di spaccio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, il 54enne è stato posto al regime degli arresti domiciliari.

Nel corso dello stesso servizio a largo raggio, i militari hanno controllato un 16enne anche lui licatese. Il giovanissimo è stato trovato in possesso di 36 grammi di hashish, 6 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi. Data la minore età, per lui è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i minorenni di Palermo.

In un distinto ma contestuale intervento, i carabinieri hanno eseguito un pattugliamento stradale in via Trazzera Piazza Armerina. Qui è stato intimato l’Alt a un 24enne del luogo. L’atteggiamento sospetto del ragazzo ha spinto i militari ad approfondire il controllo, che ha permesso di rinvenire 7 grammi di hashish della particolare varietà denominata “rosa”, già ripartiti in 5 involucri sigillati e pronti per lo smercio. Anche il giovane conducente è stato denunciato a piede libero all’Autorità giudiziaria.

L’operazione conferma la massima attenzione e il costante monitoraggio del territorio da parte dei carabinieri di Licata nel contrasto al traffico di stupefacenti, fenomeno che continua purtroppo a registrare il preoccupante coinvolgimento di soggetti in giovanissima età.

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