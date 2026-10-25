Quattro gol, un palo, continui ribaltamenti e il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti per la prima storica gara in notturna. I biancazzurri vanno avanti con Giorgio, subiscono la rimonta firmata Guadalupo e trovano il pari con capitan Cipolla.

Akragas, notte di emozioni all’Esseneto: rimonta e spettacolo, con il Marsala finisce 2-2

Biancazzurri protagonisti davanti al pubblico delle grandi occasioni nella storica prima partita sotto i riflettori. Giorgio apre le danze, Guadalupo ribalta tutto con una doppietta, capitan Cipolla firma il pareggio. Un palo di Ten Lopez e tante occasioni per la squadra di Cammarata.

AGRIGENTO – Quattro gol, un palo, emozioni a raffica e un Esseneto vestito a festa. La prima storica notte sotto i riflettori regala spettacolo, ma non la vittoria all’Akragas, che impatta 2-2 contro un Marsala cinico e capace di sfruttare le occasioni migliori. I biancazzurri di Fabrizio Cammarata fanno la partita, costruiscono, sprecano e alla fine devono accontentarsi di un punto. Resta il rammarico per quanto creato, ma anche la soddisfazione per una reazione di carattere dopo il sorpasso degli ospiti.

AKRAGAS ALL’ATTACCO – I Giganti partono con il piede sull’acceleratore. Due punizioni dal limite mettono subito pressione alla difesa marsalese. Al 22’ Ledesma lascia partire una conclusione da trenta metri che sfiora il palo. Sulla sinistra Cruz è una spina nel fianco della retroguardia ospite: accelerazioni, dribbling e continui palloni messi in mezzo.

Il gol, però, nasce dalla fascia opposta. Al 32’ un cross dalla destra crea scompiglio nell’area del Marsala, il pallone resta vivo dopo una serie di rimpalli e Giorgio è il più rapido di tutti a scaraventarlo in rete. L’Esseneto esplode, l’Akragas prende fiducia e continua a spingere.

Al 40’ Ten Lopez entra in area dalla destra, prende la mira e colpisce il palo esterno. È l’occasione per chiudere virtualmente il primo tempo, ma il calcio sa essere spietato. Poco dopo, alla prima vera opportunità, il Marsala colpisce con Guadalupo, che firma l’1-1 e gela l’entusiasmo biancazzurro.

Si va al riposo in parità, con la sensazione che l’Akragas abbia raccolto meno di quanto seminato. Ritmi altissimi, tante occasioni e una squadra agrigentina padrona di lunghi tratti della gara, ma poco concreta negli ultimi metri.

DOCCIA FREDDA E ORGOGLIO – La ripresa sembra ripartire sullo stesso copione, con l’Akragas propositiva e il Marsala pronto a colpire. All’8’, però, arriva la doccia fredda. Gli ospiti sfondano sulla sinistra e dal cross che ne segue Guadalupo trova una splendida conclusione al volo di piatto, spedendo il pallone all’incrocio dei pali alla destra di Maniscalco. È il 2-1 del Marsala, una doppietta che ribalta completamente la partita.

L’Akragas accusa il colpo, ma non perde la testa. Bastano sei minuti per rimettere tutto in equilibrio. Cross dalla destra, capitan Alfonso Cipolla prende il tempo alla difesa, svetta più in alto di tutti e di testa firma il 2-2. Un gol da capitano, di quelli che pesano, che restituisce entusiasmo all’Esseneto e rimette in corsa i Giganti.

FINALE DA BRIVIDI – Dopo un’ora giocata a ritmi forsennati, le due squadre rallentano, ma l’Akragas continua a cercare il colpo della vittoria. Al 31’ della ripresa Cruz si accende ancora sulla sinistra, punta l’area e lascia partire una conclusione a giro che sfiora il palo più lontano. Un gesto tecnico che avrebbe meritato miglior fortuna.

Il Marsala non resta a guardare. Manfrè risponde con una conclusione che termina di poco a lato della porta biancazzurra. Poco dopo anche Saito prova a sorprendere la difesa ospite con un tiro dal limite che sfiora il palo esterno.

Al 50’ arriva il triplice fischio. Akragas-Marsala finisce 2-2, al termine di una partita intensa, combattuta e ricca di emozioni. I biancazzurri possono recriminare per le occasioni non sfruttate, soprattutto nel primo tempo, ma hanno dimostrato di saper reagire anche nel momento più difficile.

La vittoria non arriva, ma la prima notte illuminata dell’Esseneto consegna al calcio agrigentino una pagina da ricordare. I riflettori si sono finalmente accesi. Adesso l’Akragas vuole continuare a essere protagonista anche sul campo.

IL TABELLINO

AKRAGAS – MARSALA 2-2

Marcatori: Giorgio (A), Guadalupo (M) 2, Cipolla (A).

AKRAGAS: Maniscalco; Rossi, Cipolla, Caramanno, La Rosa; Scolaro, La Rosa, Di Romana (45’ st Di Mora), Ledesma (29’ st Saito); Cruz (45’ st Brugaletta), Ten Lopez (35’ st Luis Henrique). A disp.: Astorino, Fragapane, Farruggi, Solazzo, Sacco. All. Cammarata.

MARSALA: Piccioni, Davì, Carbonaro (43’ st Pavlovic), La Piana (21’ st Ardizzone), Greco, Guadalupo (33’ st Rolim), Galvano (14’ st Ficarrotta), Cracchiolo, Brasilia, Prezzabile (27’ Manfrè), Semilia. A disp.: Manna, Tobias, Morello, Sadotti. All. Giannusa.

Arbitro: Cano di Padova.

Assistenti: Privitera-Ranno di Catania.

Ammoniti: Greco.

Angoli: 6-3.

Recupero: 2’ pt, 5’ st.

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