Altri due arresti, e fanno quattro nel giro di pochi giorni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento e quelli del Commissariato di Licata, durante la notte, hanno bloccato un’altra coppia in possesso di un chilo 250 grammi di cocaina. Esattamente per come era appunto già accaduto il 15 febbraio scorso. Gli agenti hanno fermato un’autovettura con a bordo un uomo e una donna di Licata.

Scattata la perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di un panetto di un chilo e 250 grammi di cocaina. Panetto che era stato accuratamente occultato all’interno dell’auto. Entrambi sono stati arrestati in flagranza di reato. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, in attesa dell’udienza di convalida, l’uomo è stato portato in carcere, mentre la donna è stata posta ai domiciliari.

Su disposizione del questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, su Licata sono stati implementati i servizi di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti. Ed è in questo contesto i poliziotti della Mobile e del Commissariato di Licata sono riusciti ad arrestare quattro persone e a sequestrare 2 chili e mezzo di droga nell’arco di pochi giorni.