Nonostante fosse ai domiciliari per rapine si era allontanato dalla propria abitazione. E’ in flagranza di reato che i poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro, hanno arrestato S.M., trentenne, palmese. L’accusa formalizzata a suo carico è quella di evasione dagli arresti domiciliari. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, della Procura di Agrigento, il giovane è stato ricollocato ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.