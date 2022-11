Operazione antidroga, no all’arresto di tre indagati

Il Tribunale del Riesame ha rigettato l’appello del pubblico ministero Sara Varazi, che chiedeva l’arresto di altri tre indagati, nell’ambito dell’operazione “Fish and drug”, che ha sgominato un vasto giro di spaccio droga, tra Agrigento, Favara, Porto Empedocle e Realmonte.

Niente custodia in carcere per i fratelli Francesco e Calogero Salemi, rispettivamente 67 e 64 anni, di Porto Empedocle, e rigettati gli arresti domiciliari per Vincenzo Bellomo, 30 anni, di Porto Empedocle. Accolte le tesi dei legali difensori degli indagati, gli avvocati Luigi Troja e Alba Raguccia.

Nell’inchiesta della Procura di Agrigento, condotta sul campo dal personale della Squadra Mobile, sono 48, in tutto, gli indagati.