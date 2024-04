E’ stato picchiato e accoltellato forse per questioni sentimentali. Un operaio ventiseienne, residente a Cianciana, è rimasto gravemente ferito in varie parti del corpo. Soccorso dal personale sanitario del 118 è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale, “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove i medici in servizio gli hanno diagnosticato un trauma cranico e vistosi tagli ad una gamba. Se l’è vista brutta ma non versa, per sua fortuna, in pericolo di vita.

L’uomo sarebbe stato aggredito, a Cianciana, in salita Martiri. I carabinieri della Compagnia di Cammarata, hanno avviato le indagini, coordinati dalla Procura della Repubblica, e dopo avere effettuato un sopralluogo, sarebbero riusciti a identificare e rintracciare il presunto aggressore. Si tratta di un quarantenne anche lui di Cianciana. E’ stata aperta un’inchiesta con l’ipotesi di reato di lesioni personali aggravate. Sviluppi sono attesi nelle prossime ore.