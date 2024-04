“I carabinieri, sono arrivati subito e sono operativi, grazie al comandante della Stazione di Palma Scibetta al capitano Petrocchi della Compagnia di Licata e a tutti gli uomini dell’Arma. Grazie di cuore altresì al prefetto Filippo Romano, al questore Tommaso Palumbo e al dirigente del Commissariato di polizia di Stato Maria Lucia Lombardo che mi hanno subito chiamato e si sono subito attivati”. Queste le prime parole pronunciate dal sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, a seguito dell’attentato intimidatorio che gli è stato perpetrato.

“Non mi sono sentito solo. Ovviamente sono cose che non dovrebbero mai accadere, da un lato uno si sente tradito, ma dall’altro ho consapevolezza che una sparuta minoranza non può intaccare il rapporto che ho con la mia città. Questi gesti vengono compiuti a causa di una subcultura che non vuole, ma deve, sparire. Andiamo avanti senza tentennamenti – conclude il primo cittadino -. Non sono solo, lo Stato mi è vicino cosi come tutti i cittadini onesti, proseguiamo senza tentennamenti alcuno nella strada già tracciata”.