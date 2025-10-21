Successo di partecipazione e consenso per l’open weekend sulle problematiche connesse alla menopausa del 17 ottobre organizzato dall’Asp di Agrigento, in stretta collaborazione con Onda Rosa. Sono state 40 le visite erogate alle donne in menopausa o con disturbi uroginecologici associati alla menopausa.

Si sono occupati di garantire i servizi il primario Falco Abramo, i ginecologi La Marca, Ceresi e Ferraro ed il personale ostetrico dedicato con le ostetriche Barbiera, Di Stefano e Genuardi. Visto il successo, l’ iniziativa sarà ripetuta nei mesi prossimi.

