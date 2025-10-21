Incidente stradale questa notte sul viadotto Morandi nella corsia a scendere da Agrigento verso Porto Empedocle. Lo scontro ha coinvolto una Fiat Punto e una minicar. La macchinetta, dopo l’urto nella parte posteriore, si è ribaltata. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e una pattuglia dell’Esercito. Due i feriti trasferiti con le ambulanze del 118 in ospedale. I poliziotti della sezione Volanti della Questura si sono occupati dei rilievi che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

