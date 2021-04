“Open day” vaccini: 3.071 le dosi AstraZeneca somministrate nell’agrigentino

Sono state 3.071 le dosi di AstraZeneca somministrate in provincia di Agrigento durante quella che è stata battezzata come “operazione porte aperte”. 25mila le somministrazioni nell’intera Sicilia. Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 le vaccinazioni straordinarie senza prenotazione per i 60-79enni si sono tenute nei vari centri vaccinali della Sicilia. Precisamente sono state 1.012 le somministrazioni inoculate la prima giornata, 1.120 sabato 18 aprile e 930 nella terza giornata. I dati contengono anche quei cittadini che avevano prenotato la vaccinazione con AstraZeneca, una percentuale molto bassa. Nell’agrigentino “porte aperte” al centro del Palacongressi del villaggio Mosè e nei presidi ospedalieri “San Giovanni di Dio” di Agrigento, “Giovanni Paolo II” di Sciacca, “San Giacomo D’Altopasso” di Licata, “Fratelli Parlapiano” di Ribera, “Barone Lombardo” di Canicattì, nei presidi territoriali di Bivona, di Cammarata, di Canicattì, Licata e Sciacca. L’iniziativa è stata voluta dal governo Musumeci per accelerare la campagna di vaccinazione contro il Covid.