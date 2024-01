Open Day all’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Leonardo Sciascia di Agrigento

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Leonardo Sciascia” di Agrigento ti invita a esplorare il tuo futuro durante le giornate di Open Day, con il motto “La scelta giusta per il tuo futuro”. L’istituto, situato in contrada Calcarelle ad Agrigento, aprirà le sue porte il sabato 20 gennaio fino alle 13, domenica 21 dalle 10 alle 12.30, sabato 27 gennaio dalle 9 alle 13 e sabato 3 febbraio dalle 8 alle 13.

Offerta Formativa

Il Leonardo Sciascia, sotto la direzione di Milena Siracusa, offre una varietà di indirizzi di studio per gli studenti, tra cui: Amministrazione Finanza e Marketing; Informatica e Telecomunicazioni; Turismo.

Il dirigente, Melina Siracusa, sottolinea l’impegno dell’istituto nell’adattare la formazione alle esigenze del mondo del lavoro moderno. Parlando della specialità dell’istituto nel territorio, afferma: “Formiamo profili in grado di operare in modo avanzato nel mondo dell’economia, superando la visione tradizionale del ragioniere.”

La dirigente parla, poi, dell’attenzione dell’istituto nel formare specialisti pronti ad affrontare le sfide dell’evoluzione del lavoro. Nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, l’istituto si impegna nella formazione di professionisti pronti a contribuire alla transizione digitale che sta influenzando ogni aspetto della vita quotidiana.

Protagonisti del Percorso di Apprendimento.

Francesca Galatioto, docente di Francese, evidenzia l’approccio significativo dell’istituto, che rende gli studenti protagonisti del loro percorso di apprendimento. Durante l’Open Day, i laboratori saranno aperti, consentendo alle famiglie di vedere in prima persona come gli studenti sperimentano e dimostrano le competenze acquisite.

Esperienze degli Studenti

Paolo Di Mare, studente della seconda classe, con entusiasmo mostra un esperimento scientifico fatto in laboratorio, evidenziando la pratica e l’esperienza concreta che gli studenti vivono quotidianamente. Flavia Cardella, studentessa della III V, condivide la sua esperienza: “Il Leonardo Sciascia va scelto perché è una bella scuola, che pensa molto al vostro futuro. Io, ad esempio, ho scelto informatica dove le materie principali sono informatica, sistemi in rete e telecomunicazioni.”

Un’opportunità imperdibile per conoscere da vicino l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Leonardo Sciascia”. L’Open Day offre un’occasione unica per esplorare l’offerta formativa, incontrare il personale e scoprire come l’istituto si impegna a plasmare il futuro dei suoi studenti. Scegli il tuo futuro con la giusta preparazione all’Istituto “Leonardo Sciascia” di Agrigento!

GUARDA IL VIDEO 👇