“Bevi responsabilmente” è il progetto, nato del 2021, di Fipe-Confcommercio e ANM per una cultura della legalità e ha l’obiettivo di creare un’alleanza tra associazioni, istituzioni e imprese indispensabile per promuovere consapevolezza e buone pratiche sia nei confronti dei clienti, in particolare i più giovani, sia dei gestori e dipendenti di bar e ristoranti coinvolti nell’attività di somministrazione. Sul tema, con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, è in programma un incontro per martedì 23 gennaio prossimo, alle 11.30, nella sala Zeus del museo archeologico “Griffo”.

Saranno presenti le massime autorità del territorio. Dopo i saluti di Giuseppe Caruana, presidente di Confcommercio Agrigento, e del prefetto, Filippo Romano, ci si discuterà sul tema con Maria Teresa Maligno, sostituto procuratore generale di Palermo, Francesco Rebuffat, dell’area legale, legislativa e tributaria Fipe e con Gabriella Cucchiara, presidente Fipe Agrigento. Prevista la testimonianza di Salvatore Siracusa, vice coordinatore regionale Abi, associazione barman italiani, e di Giovanni Pisano, dirigente scolastico dell’istituto “Gallo”. A seguire, gli interventi del questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, e del sindaco, Francesco Miccichè. A moderare l’incontro sarà il giornalista, Domenico Vecchio.

Bevi responsabilmente promuove la cultura per un divertimento responsabile e moderato e punta a diffondere una serie di buone pratiche da adottare per limitare e prevenire le smoderatezze dovute al consumo eccessivo di alcol.