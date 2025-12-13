AGRIGENTO – Porte aperte, laboratori in funzione e studenti protagonisti. L’Istituto Superiore “N. Gallo – L. Sciascia” di Agrigento ha avviato il ciclo degli Open Day per l’anno scolastico 2025/2026, con una prima, partecipata giornata svoltasi sabato 13 dicembre 2025. Altri due appuntamenti sono già in calendario per sabato 10 gennaio e sabato 24 gennaio 2026, dalle 9:00 alle 13:00, per consentire a studenti e famiglie di conoscere da vicino l’ampia offerta formativa della scuola.

Professionale, Tecnico e Nautico: tre anime che fanno dell’istituto un vero polo tecnico-professionale di riferimento per il territorio, capace di offrire percorsi diversificati e concreti, in linea con le esigenze del mondo del lavoro e dell’università.

Ad accogliere visitatori e futuri studenti è stata la dirigente scolastica Giovanna Pisano, che ha sottolineato il senso profondo dell’iniziativa:

«Questa è la giornata in cui la nostra scuola si apre al territorio, ai ragazzi delle scuole medie e alle loro famiglie, per fornire tutte le informazioni necessarie a una scelta consapevole per la secondaria di secondo grado. Apriamo le nostre aule e i nostri laboratori per mostrare ciò che quotidianamente viene svolto».

Un’offerta formativa definita «ricchissima», supportata da laboratori moderni e attrezzati, che spaziano dagli indirizzi dell’Istituto Professionale Enogastronomico a quelli dell’Istituto Tecnico: Meccanica, Meccatronica ed Energia, Costruzioni Ambiente e Territorio, Conduzione del Mezzo Navale, Agrario, Amministrazione Finanza e Marketing, Informatica e Turistico.

«I ragazzi – ha aggiunto la dirigente – possono seguire le loro inclinazioni e costruire un percorso che risponde alle richieste del momento storico ed economico che stiamo vivendo. Le figure che formiamo consentono sia un immediato inserimento nel mondo del lavoro sia la prosecuzione degli studi universitari».

Particolare attenzione viene riservata anche all’aspetto umano ed educativo. «La nostra missione – ha spiegato Pisano – è accompagnare i ragazzi nella crescita della personalità e delle competenze relazionali, in un periodo complesso e ricco di fragilità. Inclusione e valorizzazione delle eccellenze sono due pilastri fondamentali: questa è una scuola che accoglie tutti e costruisce percorsi personalizzati».

Grande interesse ha suscitato l’indirizzo nautico, con la possibilità di sbocchi professionali che vanno dalla guardia costiera alle autorità portuali, fino alle compagnie di navigazione. Durante l’Open Day è stato possibile visitare anche il simulatore di navigazione, strumento che permette agli studenti di sperimentare situazioni reali di vita in mare.

Spazio anche alla voce degli studenti, che hanno raccontato un’esperienza scolastica dinamica e proiettata oltre i confini locali. Dai progetti Erasmus, che consentono di viaggiare e confrontarsi con altre realtà europee, fino alle attività innovative come il podcast scolastico, nato da un progetto interdisciplinare sulla scomparsa di Ettore Majorana.

«Ci siamo occupati della parte visiva – raccontano gli studenti – simulando un telegiornale e un podcast con software gratuiti. Abbiamo lavorato con il green screen, aggiungendo sfondi e banner in sovraimpressione. È un progetto che sta funzionando molto bene».

Un Open Day che non è stato soltanto presentazione, ma esperienza diretta, capace di raccontare una scuola moderna, inclusiva e fortemente connessa al futuro dei giovani di Agrigento e del territorio.

