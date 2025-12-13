I magistrati della Procura di Palermo hanno impugnato davanti al tribunale del Riesame la decisione del gip sulle misure cautelari chieste nell’indagine su presunti illeciti nella gestione di concorsi, pubblici, nomine e appalti nella sanità siciliana che coinvolge anche l’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro. Il gip aveva accolto solo in parte infatti le istanze e ha disposto i domiciliari a Cuffaro, a Roberto Colletti, ex manager dell’azienda ospedaliera Villa Sofia, al direttore del Trauma Center dello stesso nosocomio Antonio Iacono e disponendo l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per l’ex braccio destro di Cuffaro Vito Raso e per Mauro Marchese e Marco Dammone l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e la misura cautelare interdittiva di esercitare attività imprenditoriali.

Per gli altri il gip aveva rigettato la richiesta della Procura, compresa quella del riberese Carmelo Pace. Mentre per Iacono e Colletti l’accusa non ha proposto appello, visto che il gip ha totalmente accolto le istanze degli inquirenti, per Cuffaro nel ricorso è stata chiesta la riqualificazione in corruzione, e non in traffico di influenze come ipotizzato dal gip, dell’accusa relativa a presunti illeciti nell’assegnazione dell’appalto bandito dall’Asp di Siracusa e l’applicazione dei domiciliari per il capo d’accusa che riguardava presunte mazzette al direttore generale del Consorzio di bonifica occidentale della Regione Sicilia Giuseppe Tomasino. Il ricorso non riguarda le sole posizioni di Saverio Romano e Vito Fazzini, per gli altri è stata chiesta l’emissione di una misura cautelare.

