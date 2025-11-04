Si è svolta oggi ad Agrigento la solenne celebrazione per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, un appuntamento di grande significato civile e istituzionale. La giornata, suddivisa in due momenti distinti, ha reso omaggio ai Caduti e ha celebrato il merito di cittadini che si sono distinti per l’impegno e il servizio alla comunità.

Le cerimonie hanno preso il via alle ore 10:00 presso il Monumento ai Caduti della Villa Bonfiglio, dove le autorità civili e militari hanno deposto una corona d’alloro in ricordo di quanti hanno sacrificato la vita per la Patria.

Il momento clou della mattinata si è tenuto alle ore 11:00 in Piazza Cavour con la cerimonia di consegna delle Onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (O.M.R.I.), conferite dal Presidente della Repubblica e consegnate dal Prefetto di Agrigento, Dott. Salvatore Caccamo.

L’Elenco degli Insigniti: Esempi di Virtù Civiche e Professionali

L’alta onorificenza ha riconosciuto l’eccellenza in diversi ambiti professionali e sociali, sottolineando l’importanza del servizio e della dedizione. Tra i nuovi Cavalieri O.M.R.I. figurano:

Il maestro Salvatore Galante, talentuoso pianista, che tra le numerose esperienze, vanta anche la collaborazione con il Teatro dell’ Opera di Roma al quale è stato “riconosciuto il suo importante contributo alla vita culturale del Capoluogo, attraverso esibizioni e momenti didattici offerti alla cittadinanza con spirito di volontaria liberalità, avvicinando l’arte alle occasioni istituzionali.

Dott. Raffaele Castaldo (Sovrintendente della Polizia di Stato): Insignito per il lodevole servizio presso la Questura di Agrigento, con un focus sul suo impegno in attività investigative di risalto internazionale e per la sua opera di promozione della legalità tra i giovani, come il “Memoria Day” in ricordo del Giudice Livatino. Consegnano il Prefetto Caccamo, il Sindaco di Agrigento Dott. Francesco Micciché e il Questore Dott. Tommaso Palumbo.

Dott. Salvatore Castellano (Dirigente ASP Agrigento): Premiato per il suo ruolo cruciale e la particolare dedizione nell’organizzazione del soccorso sanitario e dell’accoglienza dei migranti nella provincia, coordinando unità operative e progetti europei per la tutela della salute dei richiedenti protezione internazionale. Consegnano il Prefetto Caccamo, il Sindaco Micciché e il Direttore Sanitario dell’ASP Dott. Raffaele Elia.

Maresciallo Maggiore Alfonso David Contraffatto (Comandante Stazione Carabinieri di Castrofilippo) e Maresciallo Maggiore Armando Manzo (Comandante Stazione Carabinieri di Raffadali): Entrambi premiati per il loro lungo e lodevole servizio nell’Arma dei Carabinieri, contraddistinto da un forte senso del dovere e di giustizia, testimoniato dai numerosi encomi e riconoscimenti. Per entrambi consegnano il Prefetto Caccamo, il Sindaco Micciché e il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Col. Nicola De Tullio.

Sig. Giuseppe Migliore (Console Provinciale Maestri del Lavoro): Insignito per la promozione del progetto “Scuola-Lavoro”, attività di formazione e orientamento degli studenti svolte a titolo volontario, e per il suo attivo impegno in numerose attività assistenziali in favore degli emarginati.

Sig. Salvatore Milia (Imprenditore): Onorato per il successo e la rilevanza della sua azienda di arredamento Milia srl a Favara, che concorre a esportare la laboriosità e l’impegno della provincia siciliana nel mondo, grazie a doti professionali e competenze relazionali.

Sig. Antonio Mancuso (Imprenditore, Presidente Mancuso Holding): Premiato per aver voluto radicare una parte significativa dell’attività diversificata del suo gruppo nella zona industriale di Aragona, divenendo uno dei principali attori del contesto economico locale e provinciale.

Sig. Salvatore Albano (Ex Consigliere Provinciale e Vice Console Maestri del Lavoro): Distintosi per il suo impegno nel sociale e nel volontariato, in particolare nel programma scuola-lavoro e nelle raccolte fondi per l’emergenza Covid e per i soggetti meno abbienti.

Le consegne, celebrate alla presenza delle massime cariche locali, hanno rappresentato un momento di profonda gratitudine da parte delle istituzioni per il contributo offerto da questi cittadini al benessere e al prestigio della provincia di Agrigento.

