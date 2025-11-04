Il caseificio Mangiapane – Le Vacche Rosse di Liborio Mangiapane – di Cammarata, in provincia di Agrigento, è stato insignito del titolo “Formaggio dell’Anno” nella finale degli Italian Cheese Awards 2025 per il suo Caciocavallo stagionato: un riconoscimento che premia la qualità del latte, la conservazione di razze autoctone e l’arte casearia tradizionale. Questo premio, assegnato durante la serata di gala tenutasi al Centro Congressi di Bergamo Fiera, valorizza un prodotto che nasce dal lavoro attento di una piccola realtà rurale: il Caciocavallo del caseificio Mangiapane è ottenuto esclusivamente dal latte delle vacche Modicane, razza locale allevata al pascolo, scelta che conferisce al formaggio un profilo organolettico unico e un forte legame con il territorio siciliano.

Fondata e guidata da Liborio Mangiapane, l’azienda è oggi riconosciuta a livello nazionale per la specializzazione in formaggi tipici siciliani — in particolare il caciocavallo e la ricotta — e per il progetto di tutela della vacca Modicana, che contribuisce a preservare biodiversità e paesaggio rurale. La produzione artigianale e la filiera corta sono elementi distintivi dell’impresa, ampiamente documentati sul sito ufficiale e in diverse rassegne gastronomiche. Il riconoscimento agli Italian Cheese Awards 2025 mette ulteriormente in luce il valore delle piccole produzioni d’eccellenza che uniscono tradizione, sostenibilità e qualità sensoriale: la giuria ha premiato non solo il sapore e la tecnica di lavorazione, ma anche l’impatto culturale del progetto di Mangiapane, che trasforma la cura degli animali e dei pascoli in un prodotto capace di raccontare la Sicilia.

