Onoreficenza di cavaliere della Repubblica al luogotenente aragonese Preite

E’ stata consegnata, in Prefettura, l’onoreficenza di cavaliere della Repubblica al luogotenente di Aragona Giovanni Preite, in servizio al reparto Operativo del comando provinciale di Agrigento. Insieme a lui premiato anche l’assistente capo coordinatore della polizia di Stato, l’agrigentino Vincenzo Roccaforte, in servizio all’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura.

A loro il titolo di “Cavalieri al merito della Repubblica italiana”. Si tratta di onoreficienze prestigiose, destinate a coloro che hanno acquisito benemerenze nelle pubbliche cariche per segnalati servizi nelle carriere civili e militari, in attività svolte ai fini sociali, filantropici, umanitari e nel campo della cultura.

A consegnare la prestigiosa onorificenza è stato il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. Presenti alla cerimonia i sindaci di Agrigento, Franco Miccichè e di Aragona, Giuseppe Pendolino. Quest’ultimo ha dichiarato: “E’ un orgoglio per il nostro paese avere concittadini che lavorano in silenzio per garantire l’ordine e la democrazia”.