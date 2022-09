Ondata di maltempo sulla Sicilia: allerta arancione nell’agrigentino

La Protezione Civile siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico valido fino alle 24 di sabato 1 ottobre. Su alcune aree della Sicilia, tra cui il territorio di Palermo, è prevista un’allerta arancione per oggi fino a mezzanotte e gialla per domani. Le altre aree con rischio più alto sono quelle del Trapanese e la provincia di Agrigento. “Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino.