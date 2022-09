L’Akragas affronterà il Castelfaccia: obiettivo mantenere la vetta della classifica

Dopo la pausa della scorsa settimana e dopo aver ottenuto mercoledì un ottimo pareggio al Palmintelli di Caltanissetta contro la Nissa, in Coppa Italia, l’Akragas affronterà domenica prossima il Casteldaccia, nella quarta giornata di campionato. Il Casteldaccia, squadra neopromossa, ha iniziato nel migliore dei modi il torneo di Eccellenza ottenendo sei punti nelle prime tre giornate, vincendo contro la Nissa, nell’unica gara disputata tra le mura amiche. La squadra palermitana nell’ultima giornata di campionato ha ottenuto un prezioso successo a Marineo e cercherà in tutti modi di ostacolare il cammino della capolista. l’Akragas affronterà il Casteldaccia con l’intento di restare a punteggio pieno e mantenere il vertice della classifica. La squadra biancazzurra in questo inizio di campionato ha soddisfatto particolarmente la tifoseria che ha apprezzato le ottime prestazioni della formazione guidata da Mister Terranova. Per l’Akragas, comunque, la vittoria è d’obbligo considerato che le contendenti alla vittoria finale sono impegnate in confronti casalinghi abbastanza agevoli.