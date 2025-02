Omicidio in pieno centro a Ribera. Un uomo di nazionalità tunisina è stato ucciso in via Bonamici, una zona a poca distanza dal corso Umberto e dal municipio. Pare che l’uomo sia stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco. Trasportato con un’ambulanza in ospedale è deceduto poco più tardi La zona del fatto di sangue è molto frequentata da immigrati, soprattutto nelle ore serali.

Sul posto i carabinieri della Tenenza di Ribera, della Compagnia di Sciacca e del Comando provinciale di Agrigento. La Procura della Repubblica di Sciacca, con il sostituto procuratore di turno, ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Gli specialisti della Scientifica dell’Arma sono arrivati sul luogo per i rilievi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp