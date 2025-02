Ancora una volta Agrigento si conferma controtendenza rispetto al resto del paese e qui Itaca al cinema sta andando benissimo. Il film, fedele ricostruzione del racconto di Omero, conferma però quanto gli agrigentini, in fatto di gusti cinematografici, non siano secondi a nessuno. Diretto da Uberto Pasolini, con Ralph Fiennes e Juliette Binoche, Itaca sta sorprendendo e conquistando anche le sale statunitensi. Un’opera che riesce a trasportare il pubblico nell’epica del mito greco, ma con una prospettiva intima e moderna, grazie alla bravura dei suoi protagonisti e alla regia di Pasolini, che firma una narrazione capace di emozionare e riflettere.

Al Multisala Ciak di Agrigento, il film sta riscuotendo un successo strepitoso, diventando un vero e proprio evento per la città. Un’occasione imperdibile per gli amanti del grande cinema che possono immergersi in un viaggio visivo che unisce la classicità del mito a una sensibilità tutta contemporanea. Un film che si fa apprezzare per la sua capacità di dialogare con il pubblico, mantenendo una forte connessione con le radici culturali, ma aprendo allo stesso tempo nuove porte verso il futuro del cinema.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp