Olio EVO: un regalo prezioso dal significato profondo

Da sempre simbolo di prosperità, regalare olio EVO significa donare una grande ricchezza. Infatti, fin dall’antichità, l’olio era considerato alimento molto prezioso soprattutto perché produrlo era molto faticoso. Ragione per cui, ancora oggi, la sua perdita accidentale viene considerata una “disgrazia”.

L’olio è il risultato di una pianta longeva, che simboleggia pace e armonia, e regalarlo vuol dire augurare questa armonia. Il suo utilizzo esalta e fonde i sapori.

Tra gli alimenti più preziosi che ci offre la natura, l’olio di oliva è sempre presente nella nostra routine quotidiana: a tavola, sulla pelle, per i capelli, addirittura come nutrimento per i mobili di legno.

Nella piramide alimentare mediterranea risulta tra gli alimenti più importanti al suo interno, da consumare a crudo (3-4 cucchiai al giorno). Essendo un grasso buono è tra i condimenti migliori per i nostri piatti.

