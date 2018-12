Olimpica Akragas riprende la preparazione

L’Olimpica Akragas torna ad allenarsi oggi pomeriggio in vista della ripresa del campionato di Promozione, in programma il prossimo 6 gennaio con il derby casalingo contro il Casteltemini. Prima della pausa di fine anno, la compagine biancoazzurra giocherà una partita amichevole di allenamento, ad ingresso libero, contro il Canicattì, formazione vice capolista del campionato di Eccellenza, girone A. La gara si disputerà allo stadio Esseneto di Agrigento, domenica 30 dicembre, alle ore 15. La società coglie l’occasione per invitare i propri tifosi ad assistere alla sfida e a stringersi vicino alla squadra di mister Falsone, attesa da un girone di ritorno che si preannuncia esaltante.