Olimpica Akragas – Misilmeri: info biglietti

La Società Olimpica Akragas comunica che dalle ore 12 di oggi, mercoledì 6 marzo, sarà possibile acquistare i biglietti della gara Olimpica Akragas – Don Carlo Misilmeri, in programma domenica 10 marzo, alle ore 15, allo stadio Esseneto di Agrigento e valida per la 26esima giornata del campionato di Promozione, girone A. I tagliandi saranno in prevendita presso la pizzeria e rosticceria “Pizza Stadio” al costo di 6 euro per la tribuna coperta e di 4 euro per la curva sud. Il biglietto per il settore ospiti è di 5 euro. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Domenica il botteghino dello stadio Esseneto sarà aperto a partire dalle ore 14.