Agrigento, Iacolino-Falzone: Via Esseneto dissestata e insidiosa simbolo di incuria

“La via Esseneto nella parte più vicina alla omonima scuola elementare è diventata il simbolo della incuria dell’amministrazione comunale. Manto stradale dissestato ed insidioso per bambini e genitori-oltre che per i veicoli che attraversano l’importante arteria stradale a due passi dal mercato del venerdì.

Nella totale indifferenza dell’amministrazione comunale che sui”rigonfiamenti” a sali e scendi del manto stradale di via Esseneto non è ancora intervenuta e con i cittadini che hanno fatto l’abitudine a “sormontare” le protuberanze di una delle vie più trafficate della città di Agrigento.

Un’amministrazione comunale abituata-ne sappiamo qualcosa in Consiglio comunale dove si liquidano i debiti fuori bilancio formati per effetto di sentenze che condannano il comune di Agrigento al pagamento dei risarcimenti nei confronti di privati cittadini per i danni provocati dalle insidie del manto stradale-all’inerzia e priva di iniziativa e di concretezza.

Chiediamo-concludono Iacolino e Falzone-l’intervento immediato dell’amministrazione comunale per rimuovere le insidie del manto stradale di via Esseneto, garantendo sicurezza alle persone ed ai mezzi che attraversano una essenziale arteria di collegamento con lo stadio comunale e la sede di importanti realtà istituzionali “