Olimpica Akragas – Gattopardo, prezzi popolari e ingresso gratuito per donne e bambini

Comunicato stampa del 12 dicembre 2018

La società Olimpica Akragas comunica che, in occasione della partita di domenica, 16 dicembre, contro la Gattopardo, allo stadio Esseneto di Agrigento, con inizio alle ore 15, sarà riservato l’ingresso gratuito alle donne e ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Inoltre, la società ha deciso di abbassare i prezzi dei biglietti: curva 3 euro, gradinata 6 euro. L’ obiettivo è quello di riavvicinare i tifosi alla squadra ed invogliarne quanti più possibili a riempire gli spalti dello stadio Esseneto per sostenere la squadra nell’importante derby agrigentino della 15esima giornata di andata del campionato di Promozione, girone Inoltre, domani, giovedì 13 dicembre, l’Olimpica Akragas disputerà una partita di allenamento contro la rappresentativa provinciale Under 17. Il test-match inizierà alle ore 15,20, con ingresso libero.