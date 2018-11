Olimpica Akragas: diramata la lista dei convocati

L’ufficio stampa dell’Olimpica Akragas ha reso noti i convocati per la sfida contro il Vis Borgo Nuovo:

L’allenatore dell’Olimpica Akragas, Giovanni Falsone, ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani, domenica 25 novembre, contro il Vis Borgo Nuovo valevole per la 12esima giornata di andata del campionato di Promozione, girone A.

Ecco la lista dei convocati suddivisa per ruolo:

PORTIERE: Giacone, Altomore, Cosi, Casella

DIFENSORI: Puccio, Ortugno, Armenio, La Rocca, Musa, Daoudi

CENTROCAMPISTI: Cambiano, Dell’Arena, Castaldo, Lo Curto, Fratacci, Parlapiano, Incardona

ATTACCANTI: Bellavia, Santangelo, Falsone, Notonica, Maniscalchi, Coniglio.