I dirigenti “dimissionari” del Canicattì sono al lavoro per scongiurare l’ipotesi che si possa perdere il titolo di serie D. Oggi scade il termine che era stato fissato come ultimatum dalla dirigenza biancorossa per la presentazione di proposte da parte di imprenditori locali o di cordate che possano portare avanti il progetto sportivo.

“La priorità – ha detto ieri il vice presidente uscente, Fausto Giacchetto – è quella di dare continuità al progetto sportivo su Canicattì cercando di coinvolgere altri imprenditori.

D’altra parte sono arrivate diverse manifestazioni di interesse che stiamo valutando. Se ci sono a Canicattì imprenditori, commercianti, tifosi interessatati alle sorti del Canicattì e del titolo sportivo di serie D, si facciano avanti per una programmazione economica e gestionale della prossima stagione sportiva. In assenza di una nuova compagine societaria, organizzata, credibile, affidabile che faccia pervenire una manifestazione di interesse, valuteremo la possibilità di cedere il titolo o di rinunciare alla partecipazione al prossimo campionato di serie D”.

Il nodo principale è legato allo stadio. Il Carlotta Bordonaro attende da anni di essere ristrutturato e omologato per la serie D, ma il tempo è trascorso inutilmente. Motivo per cui la dirigenza ha deciso di “passare la mano”. In questi giorni il bersaglio facile da parte dei tifosi è stata l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Corbo. Anzi lo stesso sindaco visto che due anni fa aveva promesso, durante la festa per la promozione del Canicattì in serie D, il nuovo stadio in tempi brevi. Ieri Corbo ha rotto il silenzio ed in merito alla vicenda “stadio” ha dichiarato: “A seguito dell’incontro con la delegazione della Figc guidata dal presidente Sandro Morgana, abbiamo chiesto all’ingegnere Gioacchino Meli e ai tecnici comunali di verificare ulteriori soluzioni per l’adeguamento del campo da gioco dello stadio Carlotta Bordonaro.

Lo vogliamo ribadire ai tifosi, alla città: il nostro impegno c’è. L’attenzione in merito alla ristrutturazione di questo impianto sportivo è massima. Considerando la situazione economica dell’ente, la carenza e l’impegno del personale tecnico, non abbiamo smesso di crederci e di verificare ogni possibilità, di incontrare e confrontarci con ogni interlocutore per raggiungere questo obiettivo desiderato da tutti” – ha concluso il sindaco Corbo. Questo rinnovato impegno potrebbe spingere qualcuno a riprendere in mano il progetto sportivo. Ma se non si farà avanti nessuno il titolo potrebbe finire a Gela.