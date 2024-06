Ruba un monopattino davanti ad un ristorante di San Leone, poi poco più tardi a qualche centinaio di metri di distanza, in piazzale Giglia, prende parte ad una rissa per motivi da chiarire. La polizia, appena giunta sul posto, blocca l’individuo e recupera il veicolo. Protagonista della vicenda un ventenne di nazionalità tunisina, ospite di una struttura di accoglienza della città. Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di furto aggravato, rissa e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Quest’ultimo reato è scattato perché nel corso della perquisizione personale l’immigrato è stato trovato in possesso di un coltello. A fermare il ladruncolo, nella tarda serata di sabato, sono stati gli agenti della sezione Volanti della Questura. I partecipanti alla zuffa si sono dileguati, non il ventenne tunisino, fermato mentre stava cercando di allontanarsi con il monopattino. E’ bastato un controllo per accertare la provenienza furtiva di quel veicolo. Il ventenne è stato quindi denunciato, mentre il monopattino restituito al legittimo proprietario.