Oggi mezzi paccheri con pesto di pistacchio di Raffadali e tartare di gambero rosso di Mazara

Il piatto presentiamo è stato realizzato da Antonino Di Carlo di Raffadali.

Ingredienti per 4persone:

gr. 350 di mezzi paccheri

gr. 100 di pistacchio di Raffadali

6 gamberi rossi di Mazara

olio E.V.O azienda Agri Casalicchio

50 gr, di grana padano

1 spicchio d’aglio

sale, pepe, q.b

Procedimento.

: sgusciare i gamberi privarli del filo intestinale, tagliarli grossolanamente , condirli con olio sale pepe .

Prendere i pistacchi tostare leggermente cospargendoli con una leggera spruzzatina di acqua e un pizzico di sale. Far raffreddare e con l’aiuto di un mixer prepariamo il pesto di pistacchio, frullare i pistacchi con olio Evo azienda agri Casalicchio , lo spicchio d’aglio, un cucchiaio di grana padano ,sale , pepe.

Cuocere i paccheri in abbondante acqua salata, scolarli al dente, condirli con il pesto di pistacchio , la tartare di gambero una spolverata di pistacchio , la cialda di grana padano.(cialda di grana padano. microonde far cuocere un cucchiaio di grana padano su carta forno per n minuto circa)

un filo di olio Evo e il piatto è pronto. buona degustazione.

IL BLOG DI ANTONIO DI CARLO