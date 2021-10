Oggi i funerali di Nicolas, il ballerino morto in Arabia Saudita

Lutto cittadino oggi a Cammarata nel giorno dei funerali al ballerino Nicolas Esposto morto lo scorso 16 ottobre in un incidente nel deserto in Arabia Saudita, dov’era impegnato in tournée per l’inaugurazione di un nuovo teatro. L’ultimo saluto alle 15,30 nella chiesa Madre di San Giovanni Gemini.

Il lutto cittadino è stato proclamato dal sindaco di Cammarata, Mangiapane, che ha dichiarato: “Il giovane concittadino Nicolas Esposto, noto artista nel campo della danza, con la sua arte, la sua sensibilità e la sua eleganza d’animo, ha portato in alto il nome di tutta la comunità”.

Nicolas ha perso la vita assieme ad altri due ballerini Giampiero Giarri, 32 anni, di Tor San Lorenzo, in provincia di Roma e Antonio Caggianelli di Bisceglie.

Nella giornata di riposo dal lavoro avevano deciso di fare una gita in fuoristrada nel deserto. Per cause ancora da chiarire, i mezzi sono precipitati in una scarpata.