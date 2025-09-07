Un oggetto non identificato è stato localizzato in mare, tra Lampedusa e l’isolotto di Lampione, dai pescatori del motopeschereccio Andrea Doria. Secondo le prime ipotesi, potrebbe trattarsi di un frammento del satellite militare israeliano “Ofek 19”, lanciato martedì sera dalla base di Palmachim con un razzo vettore “Shavit”. Si tratta del secondo lancio nello spazio effettuato da Israele nell’arco di due mesi: a luglio era stato messo in orbita il satellite per comunicazioni “Dror 1”.

L’”Ofek 19″ opera a circa 500 chilometri di quota, compie un giro completo intorno alla Terra in un’ora e mezza ed è stato progettato per potenziare le capacità di osservazione di Tel Aviv sui Paesi mediorientali. Nessun organo istituzionale italiano ha finora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’avvistamento. La Capitaneria di porto di Lampedusa, ha inviato nella zona una motovedetta Sar incaricata di acquisire immagini e filmati.

L’avvio di indagini tecniche e il possibile recupero dell’oggetto saranno valutate in base all’esito dei primi accertamenti. Nel frattempo l’oggetto rimarrà sorvegliato dalle unità navali che pattugliano l’area.

