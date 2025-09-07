Rissa con numerosi giovani coinvolti, nella notte tra sabato e domenica, nel centro storico di Licata, precisamente dalle parti di Corso Vittorio Emanuele. La maxi zuffa, senza non poche difficoltà, è stata sedata grazie all’intervento degli addetti alla sicurezza di alcuni locali della zona. Subito dopo i protagonisti del parapiglia si sono dileguati. Carabinieri e polizia, accorsi sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i partecipanti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp