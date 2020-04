Offerta per i bisognosi dell’isola, i finanzieri di Lampedusa si autotassano.

Lampedusa. I finanzieri che lavorano sulla più grande delle Pelagie, hanno consegnato alla locale Chiesa una offerta per le persone bisognose. È stato il comandante della tenenza dell’isola Antonio Gianno a consegnare al parroco della Chiesa di Lampedusa l’offerta. La notizia ovviamente non è stata divulgata ma fra i fedeli si è saputo e qualcuno, ha fatto si che si sapesse. In questi casi il riserbo è d’obbligo ma non capita spesso che uomini in divisa si autotassino per devolvere in beneficenza e per i poveri dell collettività dove svolgono il proprio lavoro. I finanzieri a Lampedusa hanno sempre vissuto un buon rapporto con i cittadini, evidentemente, in questo periodo che può essere considerato di difficoltà crescente per il coronavirus, hanno sentito nei loro cuori l’esigenza di aiutare tangibilmente chi si trova in difficoltà.