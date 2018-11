Un commerciante di Sciacca è stato multato dagli agenti della polizia municipale dopo accertamenti su una struttura metallica che l’uomo aveva posto nel marciapiedi adiacente il proprio locale.

A seguito di controlli effettuati la struttura era stata posta abusivamente. Ed è per questo che per il commerciante è scattata una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di occupazione di suolo pubblico.