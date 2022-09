Occupazione abusiva, e senza autorizzazioni: chiuso locale

La scorsa settimana, nel corso di un controllo della Polizia Municipale e della Guardia di finanza, era stato multato per occupazione abusiva di suolo pubblico, e per somministrazione di cibo e bevande ai tavoli senza alcuna autorizzazione. Adesso il Comune di Agrigento, ha adottato un’ordinanza di divieto di prosecuzione della vendita a carico di un locale della via Atenea.

Il proprietario, un commerciante agrigentino, possedeva l’autorizzazione per la preparazione di cibi d’asporto, ma non era autorizzato alla somministrazione ai tavolini. Per questo, dopo le sanzioni è scattata adesso l’ordinanza di divieto di prosecuzione dell’attività. L’esercente ha già rimosso tavoli e sedie, e ripristinato i luoghi, e soprattutto ha fermato la propria attività, per evitare ulteriori sanzioni.