Entra all’interno del Comune, e danneggia tre vetrate: denunciato

Senza alcuna apparente ragione, ha danneggiato una sedia e mandato in frantumi tre vetrate del corridoio, al secondo piano del Comune di Sciacca. Prima di allontanarsi ha anche minacciato di morte una turista che si trovava in zona, ma non ha fatto molta strada: è stato identificato, e rintracciato dai carabinieri della Compagnia saccense. Un ventiseienne di Sciacca, nullafacente e senza fissa dimora, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per danneggiamento. A rivolgersi ai militari dell’Arma è stato il vice sindaco.