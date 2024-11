Gli agenti della polizia municipale di Agrigento, sabato sera, hanno effettuato dei controlli nelle vie Atenea e Pirandello, comprese le strade adiacenti, ed elevato una decina di multe da 176 euro ciascuna, per occupazione di suolo pubblico senza l’obbligatoria autorizzazione (articolo 20 del Codice della strada). Nei giorni precedenti i vigili urbani avevano diffidato gli esercenti. Ma le diffide non sono servite a molto, visto che tavoli, sedie, botti, vasi ornamentali e altro arredo di uso esterno sono rimasti al loro posto.

E quindi si è passati alle vie di fatto: bar, pub e ristoranti sono stati sanzionati. Alcuni per aver ampliato il suolo pubblico concesso con tanto di concessione ed altri perché l’autorizzazione non ce l’avevano proprio. I controlli prendono le mosse dalla precisa volontà di ripristinare il decoro e la fruibilità di marciapiedi, strade e piazze del centro. L’obiettivo è quello di ripotare legalità anche in vista dell’evento Agrigento Capitale della cultura 2025.

