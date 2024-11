“Trasferta difficile contro una formazione che, nonostante la classifica deficitaria, ha sempre offerto prestazioni di alto livello. Saronno è un gruppo molto coeso e offensivamente imprevedibile con quintetti che spesso offrono 5 giocatori perimetrali tutti assieme e capace di piazzare parziali sfruttando il gioco in transizione e la produzione perimetrale di quasi tutto il router”. Lo dice il coach Daniele Quilici in vista della trasferta della Fortitudo Agrigento a Saronno, giovedì alle 20,30. Agrigento arriva da 5 sconfitte di fila.

“Veniamo da un momento per niente favorevole, dove molte cose stanno girando per il verso sbagliato, ma ci sono degli aspetti che stiamo lentamente migliorando e che devono trovare conforto soprattutto per provare a interrompere il digiuno di vittorie che dura oramai da 5 turni. Inutile piangersi addosso – conclude l’allenatore della Fortitudo – c’è la necessità di offrire tutti un contributo di livello e per risollevarci da questo momento e serve la nostra miglior versione per strappare i due punti da questa trasferta”.

