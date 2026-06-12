Avrebbero occupato un’area di suolo pubblico in assenza del necessario titolo autorizzativo. Cinque proprietari di attività commerciali di Lampedusa, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. I controlli sono stati effettuati dai carabinieri della Tenenza di Lampedusa.

L’occupazione sarebbe stata realizzata mediante l’impiego di furgoni, tavoli, sedie, ombrelloni, vasi ornamentali e botti, determinando un utilizzo non consentito dello spazio pubblico e un intralcio alla libera fruizione dell’area da parte della collettività.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno proceduto al sequestro delle attrezzature e delle strutture utilizzate per l’occupazione abusiva.

L’attività si inserisce nel quadro dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree interessate da maggiore afflusso di cittadini e visitatori, al fine di verificare il rispetto delle regole, la tutela del decoro urbano e le condizioni di corretta fruizione degli spazi pubblici.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp