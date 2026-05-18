Parcheggi disabili occupati abusivamente, nuova segnalazione in via Bac Bac: “Fenomeno insopportabile”

Torna al centro delle polemiche il tema dei parcheggi riservati ai disabili occupati senza autorizzazione. Una segnalazione corredata da fotografie denuncia quanto accadrebbe abitualmente in via Bac Bac, proprio di fronte alla scuola che per un periodo ha ospitato l’Accademia di Belle Arti di Agrigento.

Secondo quanto riferito, il proprietario dell’auto parcheggerebbe con frequenza il proprio veicolo nello stallo riservato alle persone con disabilità, senza esporre alcun titolo autorizzativo. Una situazione che sta alimentando rabbia e indignazione tra residenti e cittadini, soprattutto alla luce delle continue difficoltà vissute da chi ha realmente necessità di utilizzare quegli spazi.

Il tema dei parcheggi per disabili è stato anche al centro della recente campagna elettorale ad Agrigento e affrontato nel confronto pubblico tra i candidati sindaco Dino Alonge, Luigi Gentile, Michele Sodano e Giuseppe Di Rosa, con richieste precise su controlli più severi e maggiore tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Eppure, nonostante denunce, appelli e promesse, il fenomeno continua a ripetersi in diverse zone della città. “È davvero insopportabile”, commentano alcuni cittadini, che chiedono verifiche immediate e sanzioni per chi occupa abusivamente gli stalli riservati.

Una questione annosa che, secondo molti, l’attuale amministrazione non è riuscita a contrastare in maniera efficace, lasciando irrisolto un problema che riguarda non solo il rispetto delle regole, ma soprattutto il senso civico e la dignità delle persone più fragili. Leggi anche Sicurezza stradale, i quattro candidati firmano il manifesto AIFVS: impegni concreti per Agrigento

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