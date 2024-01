Il giudice monocratico del Tribunale di Sciacca ha assolto “perché il fatto non costituisce reato” un 33enne, dall’accusa di occupazione abusiva. All’uomo è stato riconosciuto lo stato di necessità. Il giovane era finito a processo perchè aveva occupato abusivamente, insieme alla famiglia, un alloggio popolare in via Liotta a Sciacca.

Subito dopo aveva anche chiamato la polizia affermando di non aver altra scelta poiché senza un tetto. In seguito fu emesso un decreto penale di condanna ma la difesa, sostenuta dall’avvocato Francesco Graffeo, si era opposta. Adesso l’imputato è stato assolto.