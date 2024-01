Si prendono a calci e pugni in mezzo alla strada lungo il centralissimo Viale della Vittoria. Protagonisti due soggetti, verosimilmente, locali contro un immigrato. Quest’ultimo ha avuto la peggio. Scaraventato a terra è stato colpito ripetutamente al volto. Poi i due aggressori sono saltati a bordo di un’auto allontanandosi velocemente.

L’immigrato è stato soccorso da alcuni passanti e trasferito in ospedale per le cure del caso. Non versa, per sua fortuna, in pericolo di vita. L’intera scena è stata ripresa con il telefonino e pochi minuti dopo fatta girare sui cellulari di mezza città, con il video che è divenuto virale rimbalzando sui social. Un minuto di follia quello immortalato dal filmato.