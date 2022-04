Occhiali da sole: i trend della primavera / estate 2022

Un accessorio che non può mai mancare negli outfit primaverili ed estivi sono gli occhiali da sole. Perché siano sempre perfetti, meglio dare un’occhiata alle tendenze in merito ai modelli di occhiali da sole, necessari per proteggere gli occhi dai raggi UV più forti. Vediamo allora quali sono i trend più forti per gli occhiali dall’ottimo design per la prossima stagione.

Stretti

Ispirati agli anni 90 e duemila sono gli occhiali da sole con una montatura stretta e lenti rettangolari. La particolare forma rappresenta una vera novità rispetto a quanto molte sono abituate, cioè montature grandi e over. Con le aste della stessa misura, l’occhiale risulta più compatto. È un paio di occhiali che sta benissimo con un look moderno come panta cargo, giacca over , sneakers chunky con suole sagomate e cappello bucket alla pescatora.

Gioiello

Gli occhiali da sole gioiello sono iperfemminili. I dettagli in pietre e strass aggiungono un punto luce interessante al volto, ideale quando si esce senza trucco e senza gioielli come capita al mare o in piscina. I micro cristalli si concentrano sulla parte superiore e laterale anche. I colori a contrasto pastello o fluo aggiungono più divertimento al look finale.

Cat eyes

Quando si pensa agli occhiali da sole, non può mancare la montatura grande con forma a occhi di gatto. La parte esterna allungata dona soprattutto a chi ha un viso ovale e piccolo perché aiuta ad armonizzare le forme. La lente sfumata aggiunge un ulteriore tocco glamour a un occhiale evergreen che non passa mai di moda.

Ispirazioni Seventies

Gli anni 70 sono un ottimo periodo per trarre ispirazione per gli occhiali da sole. Grandi e con montatura bianca, fanno subito diva degli anni 70. L’acetato avorio o color crema è un materiale che si presta moltissimo ad essere abbinato a lenti colorate che fanno subito estate. Rame, blu, rosa, ocra, viola sono i colori più usati per gli occhiali da sole. La forma tondeggiante rende l’occhiale più femminile e meno rigoroso, capaci di impreziosire anche un semplicissimo costume da bagno nero.

Unisex

Ormai la moda si sta adeguando allo spirito del tempo e propone molti capi di abbigliamento e accessori genderless. Gli occhiali da sole fanno parte di questa categoria poiché possono esser indossati da lui e lei senza distinzioni. Non sono per forza modelli semplici e minimalisti. Che siano con lenti tonde o con la montatura rettangolare, incorporano le tendenze unisex.

Sostenibili

Un’altra tendenza per gli occhiali è quella sostenibile. Oggi gli occhiali da sole sono realizzati con plastiche riciclate o addirittura materiali sostenibili come il legno o bioplastiche. Nylon riciclato, materie ottenute grazie a scarti industriali: altri esempi che aumentano la sostenibilità. I materiali per gli occhiali della nuova stagione provengono da fonti sostenibili e rinnovabili, sebbene a volte sono in parte. Si tratta di una soluzione che sposa eleganza con la sostenibilità. L’accessorio diventa non solo fashion ma anche rispettoso dell’ambiente.